На Сумщине перевозчик высадил нелегалов из Бангладеш в лесу, пока за ним гнались правоохранители

В лесополосе были найдены и задержаны четыре нелегальных мигранта - граждане Бангладеш, которых водитель высадил по дороге, чтобы не быть разоблаченным.

На Сумщине работники полиции и Государственной пограничной службы перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов из России через государственную границу Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, правоохранители задержали четырех нелегальных мигрантов, а также разоблачили личность, которую подозревают в незаконном перевозе через государственную границу.

Согласно сообщению, происшествие произошло 13 июля в Середино-Будском районе.

«В местное отделение полиции обратились работники ГПСУ, которые попросили помощи в задержании автомобиля Volkswagen Transporter, водитель которого обоснованно подозревался в перевозке нелегальных мигрантов. Получив ориентировку, группа полиции быстрого реагирования перекрыла возможные пути выезда автомобиля за пределы района. И как результат – автомобиль был остановлен», – отметили в полицейском главке.

Читайте такжеНа Прикарпатье женщина пустила к себе турка-нелегала, а он взял ее в заложники (фото, видео)

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился житель города Кролевец Сумской области, 1986 года рождения. Для дачи показаний его доставили в полицию. Между тем в лесополосе были найдены и задержаны четыре нелегальных мигранта - граждане республики Бангладеш, которых водитель, вероятно, высадил по дороге, чтобы не быть уличенным.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортного средства.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, информация о задержании нелегалов и их перевозчика была обнародована только сегодня, 16 июля, с целью проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в приграничных районах Сумщины.

Сегодня на официальном сайте Госпогранслужбы сообщается, что пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений ГПСУ, реализуя заранее полученную информацию о возможной переправке из России в Украину мигрантов, недалеко от границы в районе населенного пункта Уралово задержали группу нелегалов из Юго-Восточной Азии и украинца, который их перевозил на автомобиле. Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter украинской регистрации, заметив пограничников, проигнорировал законные требования об остановке и обратился к бегству.

«Сразу началось преследование беглеца, и вскоре его остановили, заблокировав проезд. Управлял автомобилем гражданин Украины. В ходе преследования пограничный наряд наблюдал, как из автомобиля выбрасывали рюкзаки и одежду, а во время короткой остановки из него выбежала группа лиц. Поиск неизвестных проводили с помощью розыскных собак и используя прибор тепловизионного наблюдения. Уже через некоторое время пограничники задержали четырех человек азиатской внешности без документов, предварительно - граждан Бангладеш», - говорится в сообщении.

За злостное невыполнение законного распоряжения военнослужащего ГПСУ на водителя составлены административные материалы по ст. 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время продолжаются фильтрационные мероприятия, проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали 16 нелегальных мигрантов, которые попали с территории России.