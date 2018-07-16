На Сумщине разбился второй за три дня самолет, пилот погиб (фото, видео)

Падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас» произошло на поле местной агрофирмы во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий. Причина катастрофы устанавливается.

В Роменском районе Сумской области во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, информация об авиакатастрофе поступила в полицию 15 июля в 21:10.

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«Падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас» произошло между селами Зарудье и Погожая Криница Роменского района на поле местной агрофирмы, засеянном ячменем. Пилот, 1964 года, погиб на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, предварительно установлено, что самолет совершал перелет из пгт Липовая Долина Сумской области в Роменский район.

«Точное место назначения и причины падения самолета устанавливаются. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области», - отметила Науменко.

По данным ГСЧС Украины, падение самолета произошло 15 июля в 20:07.

Как сообщал УНИАН, утром 13 июля на Сумщине возле села Николаевка Роменского района разбился одноместный легкомоторный самолет, в результате чего погиб его 55-летний пилот из г. Николаев.

Предварительно установлено, что самолет по заказу местной агрофирмы обрабатывал химикатами поля, засеянные кукурузой. Рано утром он вылетел из с. Дубрава, что в 30 километрах от места падения, и назад не вернулся.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины, в рамках которого устанавливаются причины катастрофы.

Следственно-оперативной группой рассматривались две версии крушения самолета - он или зацепился за провода высоковольтной электролинии, или пилот не справился с управлением.