На Сумщине разбился второй за три дня самолет, пилот погиб (фото, видео)
В Роменском районе Сумской области во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.
Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, информация об авиакатастрофе поступила в полицию 15 июля в 21:10.
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«Падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас» произошло между селами Зарудье и Погожая Криница Роменского района на поле местной агрофирмы, засеянном ячменем. Пилот, 1964 года, погиб на месте», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.
Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, предварительно установлено, что самолет совершал перелет из пгт Липовая Долина Сумской области в Роменский район.
«Точное место назначения и причины падения самолета устанавливаются. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области», - отметила Науменко.
По данным ГСЧС Украины, падение самолета произошло 15 июля в 20:07.
Как сообщал УНИАН, утром 13 июля на Сумщине возле села Николаевка Роменского района разбился одноместный легкомоторный самолет, в результате чего погиб его 55-летний пилот из г. Николаев.
Предварительно установлено, что самолет по заказу местной агрофирмы обрабатывал химикатами поля, засеянные кукурузой. Рано утром он вылетел из с. Дубрава, что в 30 километрах от места падения, и назад не вернулся.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины, в рамках которого устанавливаются причины катастрофы.
Следственно-оперативной группой рассматривались две версии крушения самолета - он или зацепился за провода высоковольтной электролинии, или пилот не справился с управлением.