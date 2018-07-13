Мужчине на Житомирщине, снимавшему порно со своей дочерью-младенцем, светит до 10 лет тюрьмы (фото)

За содеянное отцу-извращенцу грозит до 10 лет лишения свободы.

28-летнему уроженцу Житомирской области, который изготавливал и распространял материалы, содержащие детскую порнографию с участием своей 8-месячной дочери, объявили о подозрении.

Его подозревают в распространении порнографических изображений, содержащих детскую порнографию, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК Украины, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации совершенного преступления по ч. 2 ст. 156 (развратные действия, совершенные в отношении малолетнего ребенка отцом) УК Украины.

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В рамках производства назначены судебно-медицинская и компьютерно-техническая экспертиза, в ходе которых будет установлено, ограничивался ли преступник только съемкой фотографий с участием малолетней дочери и не совершал ли иных преступлений в отношении ребенка.

Также 13 июля местной прокуратурой направлено ходатайство в Деснянский районный суд Киева о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за распространение предметов порнографического характера, имитировал сексуальное насилие над своей 8-месячной дочерью и снимал это на фотокамеру. Потом указанные фотографии мужчина распространял в сети Internet с помощью российского веб – ресурса yandex.ru.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, изъят мобильный телефон и детские вещи, которые приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства.