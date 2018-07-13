Попросила взять собаку на поводок: под Киевом депутат избил женщину за обычное замечание (видео)

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения, с сотрясением мозга женщина попала в больницу.

В Гостомеле под Киевом депутат избил женщину обычное замечание.

Как говорится в сюжете ТСН, городской депутат от партии "УКРОП" Николай Пасальський выгуливал своего питбуля. По словам пострадавшей, на территории, где находятся маленькие дети.

Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сперва бранью, а затем ударом в лицо. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.

Партия «УКРОП» подтвердила, что нападающий – Николай Пасальський. Действия своего коллеги "укроповцы" осудили и решают вопрос о его исключении из состава партии.