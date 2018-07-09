В Харькове полицейский избил мужчину, развлекая коллег (видео)

Полицейским придется отвечать за жестокие развлечения на работе после того, как видео попало в Сеть.

В Сети появилось видео, на котором полицейский ногами и руками дубасит мужчину. За этим наблюдают и подстрекают "коллегу в погонах" еще двое копов.

Потерпевший, которого служащие оскорбляют словесно, послушно выполняет приказ - стоять и терпеть. ТСН случай уже подтвердило руководство полицейских, мол, героев видео установили и проводят расследование.

На записи видно, что мужчина по имени Сергей согласился на "эксперименты" правоохранителей. Он попросил не бить по копчику, после этого полицейский дал ему пинка. Далее мужчине дают "лося".

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"Я тебя даже не сильно ударил, чего ты е**шь мозг? Что, очень больно", - спросил один из полицейских после удара по лбу.

"Личности этих людей установлены. Сегодня руководством харьковской полиции будет принято решение в отношении действий полицейских", - сообщила пресс-секретарь харьковской полиции Елена Баранник в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне вечеринка полицейских закончилась избиением и падением гостей с 5-го этажа.