Во Львове полицейский-сутенер давал капитану взятки за отгулы

Во Львове разоблачили сотрудника батальона спецназначения полиции в сутенерстве. Он систематически не выходил на работу, за что платил одному из своих руководителей.

Прокуратурой Львовской области, при оперативном сопровождения сотрудников Службы безопасности и Департамента внутренней безопасности во Львовской области, 29 мая был разоблачен сотрудник Батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции во Львовской области, который занимался сутенерством.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. Как отмечается в сообщении, по данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст.303 УК Украины (сутенерство).

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В ведомстве также сообщили, что «в то же время установлено, что указанный сотрудник систематически не выходил на работу, а за сокрытие такого факта предоставлял неправомерную выгоду одному из своих руководителей».

«30 мая, в 23:45, во Львове, в порядке ст.208 УПК Украины, указанный руководитель во время непосредственного получения им неправомерной выгоды в сумме 6500 грн от подчиненного сотрудника, был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или предоставление неправомерной выгоды должностным лицом). 31 мая ему сообщено о подозрении, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - информирует прокуратура.

В прокуратуре также отметили, что в ходе проведения досудебного расследования «установлено еще нескольких сотрудников, которые систематически не осуществляют выход на работу и в установленном законом порядке не выполняют свои служебные обязанности, за что предоставляют неправомерную выгоду своему командиру».

В пресс-центре Службы безопасности Украины уточнили, что разоблачили в вымогательстве одного из руководителей батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции во Львовской области.

«Правоохранители установили, что капитан полиции организовал механизм получения неправомерной выгоды от личного состава подразделения. Командир вымогал от подчиненных «процент» от заработной платы за незапланированные «отгулы». Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 6500 грн. Операция по разоблачению незаконных действий должностного лица проводилась сотрудниками управления СБУ в Ривненской области совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции», - сообщает пресс-центр СБУ.

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