В аэропорту "Борисполь" аварийно приземлился самолет (видео)

В двигатель самолета попала птица.

В аэропорту "Борисполь" в 11:07 совершил аварийную посадку рейс авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу туроператора Join UP!, на заказ которой совершал полет, передает ТСН.

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Причина - попадание птицы в двигатель самолета. Самолет вылетел из аэропорта "Киев" в 09:09 с туристами. "Посадка выполнена успешно. Предварительно Киев – Анталия рейс перенесен на 14:30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета. Туристам на период ожидания туроператор Join UP! обеспечивает напитки и питание", - говорится в заявлении компании.

Из-за инцидента будет перенесен ряд рейсов. В частности, SSV2086 Анталия – Винница (перенесен на 17:30), SSV2085 Винница – Анталия (перенесен на 21:00), SSV2078 Анталия – Кривой Рог (перенесен на 00.30 12 июля), SSV2077 Кривой Рог – Анталия (перенесен на 03:55 12 июля), SSV 2262 Анталия – Киев (перенесен на 07:40 12 июля).

Туристам предложили проживание и питание в гостиницах за счет компании. Туроператор готов выплатить компенсацию в случае обращения.

В свою очередь, пресс-служба "Борисполя" подтвердила информацию о вынужденной посадке рейса. Отмечается, что экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.