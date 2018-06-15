Появилось видео жесткой посадки самолета в аэропорту "Киев"

По словам очевидца, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

Момент жесткого приземления самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия – Киев, в аэропорту "Киев" имени Сикорского сняли очевидцы.

Эксклюзивное видео инцидента предоставил ТСН один из пассажиров рейса - Олег Жинчишин.

По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей работники авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.