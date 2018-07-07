В Харькове во время пожара в многоэтажке эвакуировали более 100 человек

Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки бытового прибора.

В Харькове во время пожара в пятиэтажном жилом доме эвакуировали 109 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в доме на проспекте Александровском, 87 сегодня, 7 июля.

Информацию о возгорании спасатели получили в 03.09

По прибытии на место было установлено, что горит холл и коридор на 4-м этаже. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

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Жители квартир на 4-м этаже не могли самостоятельно покинуть свои квартиры и из окон просили о помощи. Боевые расчеты сотрудников ГСЧС сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон – по автолестницам, а также для тушения очага пожара. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 24 человека, из них 2 детей, а также эвакуированы 85 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было.

В 4.18 пожар был полностью ликвидирован.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 сотрудников ГСЧС.

Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки бытового прибора. Ущерб устанавливаются.