В сети показали фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

Сегодня во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих.

В распоряжении журналистов оказались фотографии разорвавшегося миномета "Молот", из-за которого на Ривненском полигоне в пятницу погибли трое военнослужащих, а еще девять получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих. Трагедия произошла сегодня в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены.

На Закарпатье суббота, 7 июля, объявлена днем траура в связи с гибелью трех бойцов - уроженцев области на полигоне в Ривненской области.

Трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), погибших в ходе учений на Ривненском полигоне, родом из Закарпатья. Двое из погибших - жители Ужгорода, один - житель Перечинского района.