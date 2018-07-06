На Ривненщине во время военных учений разорвало миномет: много погибших и раненых

Причину инцидента еще выясняют.

Сегодня в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет.

Читайте такжеВозле Яворовского полигона во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего

Эту информацию ТСН подтвердили в Министерстве обороны. Сообщается, что три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Все военные, которые стояли рядом с оружием, или не выжили, либо сейчас госпитализированы. Больше информации военные пока не разглашают.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ сообщили, что во время бригадных тактических учений на 233-м Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих и девять получили ранения.

"В 05.55 утра во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233-м Ривненском полигоне во время проведения стрельб погибли трое военнослужащих от полученных травм, несовместимых с жизнью, и девять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошел взрыв миномета, в результате чего погибли военнослужащие.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование, по результатам которого можно будет делать выводы, что же произошло на огневой позиции.

В свою очередь, пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщает, что во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Обстоятельства трагического случая выясняются.

Начальник пресс-службы ОК «Запад» полковник Анатолий Прошин в комментарии УНИАН отметил, что трагическое событие произошло около 8:00 утра. Он не уточнил, сколько военнослужащих погибло и что стало причиной трагического случая. Прошин пообещал сообщить детали через несколько часов.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области 4 мая на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник.