В ВСУ рассказали о состоянии пострадавших в результате трагедии на Ривненском полигоне

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трое из девяти раненых во время инцидента на Ривненском общевойсковом полигоне находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев, сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеОсновной версией трагедии на Ривненском полигоне назвали нарушение мер безопасности

"В настоящее время трое погибших. Среди раненых трое тяжелых. Их сейчас из госпиталя ровенского доставляют вертолетами в львовский госпиталь. Они тяжелые, за их жизнь борются медики", - сказал он.

Еще шестеро пострадавших имеют травмы средней степени тяжести, добавил Арефьев.

На сайте Закарпатской облгосадминистрации сообщалось, что погибло четверо военных: двое на месте инцидента, еще двое - в больнице. Однако в ВСУ подчеркнули, что погибших трое.

Из-за трагедии 6 июля на Ривненщине объявлен днем траура. Также на Закарпатье объявлен день траура 7 июля, поскольку, как сообщается на сайте Закарпатской ОГА, двое погибших - жители Ужгорода, еще один - Перечина Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 июля, утром на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет. Сообщалось, что трое людей погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.