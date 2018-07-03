В центре Киева произошла стрельба: пострадавший умер в больнице, введен оперативный план (фото, видео)

Разыскивают мужчину 30-35 лет, который скрылся с места преступления.

В Киеве введен оперативный план по розыску злоумышленника, застрелившего мужчину на улице Антоновича в центре города.

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Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, по предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал - сделал еще несколько выстрелов.

На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно, - от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего, 1988 года рождения, установлена. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Позже стало известно о смерти потерпевшего.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного: со слов свидетелей установлено, что злоумышленнику 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.