В Днепре во время грозы дерево рухнуло на крышу жилого дома (фото)

В минувший вечер погода преподнесла жителям Днепра небольшой сюрприз — после жары на город резко обрушился сильнейший ливень с грозой.

В Днепре на проспекте Свободы сильный ветер повалил огромное дерево прямо на крышу жилого дома. Во время падения ствол сорвал линии электропередач, в результате чего жители нескольких домов остались без света.

Об этом сообщает Информатор.

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«Жителя дома зацепило ветками, поцарапало руку и немного лицо. Все обошлось, слава Богу. Мы за это дерево писали много раз как депутатам, так и в райисполком. Они все кормили "завтраками", три раза обещали комиссию прислать, но в конце концов так никто и не приехал. Я еще вчера шла и говорила женщине, что если начнется ураган — дерево снесет. И только зашла во двор, как оно рухнуло. Вот теперь-то комиссии явно нет смысла ехать сюда», — возмущенно прокомментировала Валентина Михайловна, проживающая в соседнем доме.

Хозяева говорят, что недавно затеяли ремонт дома, теперь будет повод заняться крышей.

Последствия шквального ветра начали ликвидировали спасатели ГСЧС, позже к ним присоединились ремонтники ДТЭКа. Работы длились до двух часов ночи и с сегодняшнего утра продолжились вновь. Электрики восстанавливают линию электропередач и ставят «на место» столбы. Обещают до вечера все неполадки устранить и наконец вернуть свет в дома местных жителей.