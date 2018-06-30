Ножевое ранение полковника в Житомире: в ВСУ назвали инцидент несчастным случаем

Характер телесных повреждений, которые не несут угрозы для жизни, и показания полковника Щербаня, опровергают причастность к данному случаю других лиц.

В Житомире заместитель командующего Десантно-штурмовых войск получил ранение в результате несчастного случая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на странице пресс-службы командования ДШВ ВСУ в социальной сети Facebook.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Г. выяснено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - сказано в сообщении.

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Там также уточняется, что характер телесных повреждений, который не несет угрозы для жизни, и показания полковника Щербаня, опровергают причастность к данному случаю других лиц.

"Командование ДШВ ВС Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Житомире полиция открыла уголовное производство по факту ранения заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, в Житомире 27 июня в результате нападения неизвестного ножевое ранение живота получил военный. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с повреждениями в военный госпиталь.

По факту нанесения телесных повреждений военном начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 (умышленное, тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.