В Житомире ранили ножом замкомандующего Десантно-штурмовыми войсками

Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое.

В Житомире возле продуктового магазина ножевое получил ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины.

Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, передает Житомир.info, ссылаясь на слова очевидцев.

"В 23:50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области информацию о происшествии подтвердили.

"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - рассказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в одном из кафе Мариуполя между охраной заведения и посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 34-летний подполковник Станислав Керод, который руководит пропускным пунктом Сартана Донецкой области, получил перелом нижней челюсти, также пострадала женщина-офицер, у которого диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.