Организатору нападения на табор ромов сообщили о подозрении в убийстве

20-летнему львовянину грозит заключение на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства организатору нападения на лагерь ромов во Львове.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, организатору нападения, 20-летнему львовянину, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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В Нацполиции напомнили, что 25 июня Пустомытовский суд избрал для двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на табор ромов, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Сегодня состоится судебное заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, в числе которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Сотрудники полиции установили личности 14 человек, причастных к нападению на лагерь ромов.