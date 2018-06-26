Жестокое нападение на ромов во Львове: суд арестовал двух подозреваемых - школьника и выпускника

Подозреваемые, 2000 года и 2002 года рождения, проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова.

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в нападении на ромов и убийстве одного человека без права внесения залога.

Как сообщает Радио Свобода, подозреваемые, 2000 года и 2002 года рождения, проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году закончил школу, другой еще школьник. Судебное заседание было закрытым от медиа.

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26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения для еще шести подозреваемых по этому делу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники организации ”Национальные дружины” - лагерь на Лысой горе в Киеве.