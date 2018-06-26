Кровавое ДТП на Ривненщине: погибли четверо человек, еще семеро в больнице (фото, видео)

По предварительным данным, водитель "евробляхи" не предоставил преимущества в движении маршрутке, в результате чего оба транспортных средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с грузовиком.

На автодороге «Киев-Ковель-Ягодин», вблизи села Орловка Сарненского района вчера вечером произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, водитель легкового автомобиля «Mercedes-Benz» на иностранной регистрации, который выезжал с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением «Киев-Ковель». В результате столкновения транспортные средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с автоцистерной.

По данным полиции, трое человек погибли на месте, девятерых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сегодня в ГСЧС сообщили, что погибло четыре человека, семеро госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Запорожской области в результате ДТП погибло трое людей.