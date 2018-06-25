Жуткое ДТП в Запорожской области: погибли три человека, среди пострадавших - дети

В числе пострадавших - малолетний ребенок.

В Запорожской области в результате ДТП погибли 3 человека, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НПУ в Запорожской области.

Авария произошла сегодня, 25 июня, около 6 часов утра.

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По сообщению полиции, на трассе Харьков-Симферополь столкнулись два автомобиля: водитель «ГАЗ-24», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia.

В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», жители Васильевского района (Запорожская обл.), 1994 и 1987 годов рождения, а также водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области, 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda – женщина, 1988 г.р. и девочка, 2010 г.р. – доставлены в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.