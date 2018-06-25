Появилось видео "языкового скандала" с ветераном АТО в Винницкой области

Пришедшие поддержать АТОшника требовали извинений от якобы обидчика,

В сети появилось видео "языкового" конфликта между ветераном АТО и семьей грузинов, произошедшего в г. Калиновка Винницкой области.

Ролик опубликовали в Telegram С14. На записи видно, как грузин спорит с несколькими сторонниками бывшего участника АТО.

Читайте также"Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!": в Винницкой области проучили обидчиков АТОшника (фото)

По словам очевидцев, грузин-владелец местного кафе "Мимино" якобы ударил экс-АТОшника и сломал ему телефон за то, что тот попросил его сына говорить на украинском.

"Он моего сына обидел, потому что рассказывает, как ему жить. Ты кто такой, чтобы указывать? Как кому удобно, тот так и разговаривает", - вступился мужчина за своего сына.

На вопрос о том, били ли его в ответ, мужчина ответил отрицательно. Пришедшие поддержать АТОшника требовали извинений якобы от обидчика, однако тот отказался.