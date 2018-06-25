В сети рассказали о разгоревшемся в Винницкой области языковом скандале с ветераном АТО (фото)

Также в сети изложена альтернативная версия произошедшего, согласно которой АТОшник сам был инициатором конфликта.

В городе Калиновка Винницкой области возник конфликт из-за украинского языка между ветераном АТО и несколькими иностранцами.

Как пишет на своей странице в Facebook участник организации С14 Сергей Мазур, грузины-владельцы местного кафе избили бывшего участника АТО и сломали ему мобильный телефон.

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"В г. Калиновка грузины из кафе "Мимино" не привыкли жить по закону, нагло себя ведут, держат часть города в страхе. На этот раз решили докопаться до бойца АТО из-за украинского языка. Все закончилось избиением ветерана и сломанным телефоном", - говорится в его сообщении.

По словам Мазура, на следующий день после конфликта к грузинам пришли "пообщаться". "По результатам встречи - извинения и новый мобильный. Не ожидали иностранцы, что за одного украинца заступятся несколько десятков", - отметил он.

В то же время, в комментариях под постом Мазура изложена и альтернативная версия произошедшего. Так, пользователь Facebook Виктор Мельничук утверждает, что бывшего АТОшника никто не избивал, телефон ему не ломал, и якобы именно он был инициатором инцидента.

"К грузину приехал его 17-летний сын из Грузии, и ваш боец АТО докапывался к малому из-за того, что он говорит на русском, а не украинском. Но украинского он просто не знает", - пишет Мельничук.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в одном из кафе Мариуполя между охраной заведения и посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 34-летний подполковник Станислав Керод, который руководит пропускным пунктом Сартана Донецкой области, получил перелом нижней челюсти, также пострадала женщина-офицер, у которого диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Двум задержанным 1999 года рождения сообщено о подозрении в совершении хулиганства.