В Одессе во время пожара в высотном жилом доме сгорели все щитовые и электрические кабели (фото, видео)

Погибших и пострадавших нет.

В Одессе во время пожара в высотном жилом доме сгорели все щитовые и электрические кабели по всей высоте здания и в подземном паркинге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 24 июня в 00.20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании щитовой на 11-м этаже 16-этажного жилого дома на ул. Дюковской.

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«К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и в ходе проведенной разведки установили возгорание линий электропередач в кабельных каналах по всей высоте здания», - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар около 1.50. Отмечается, что в результате огнем уничтожены электрические кабели в шахте электропитания и повреждена шахта электрических коммуникаций по всей высоте здания с подземным паркингом.

Во время ликвидации пожара спасены 17 человек и эвакуированы еще более 20 жильцов по маршевым лестницам звеньями газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет. Оказана психологическая помощь пострадавшим гражданам.

К ликвидации пожара привлекалось 13 единиц пожарно-спасательной техники и 51 человек личного состава.

Предполагается, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.