В Одесской области терроризируют депутата: злоумышленники подожгли поле с урожаем пшеницы (фото)

Активист сообщил, что имущество депутата поджигают уже второй раз за неделю, и за этим стоит местный криминальный авторитет.

В Одесской области возле украинско-молдовской границы неизвестные подожгли поле с урожаем пшеницы депутата Одесского областного совета Виталия Разумова.

Об этом в Facebook сообщил активист Александр Жирносенко.

По его словам, поджог поля стал продолжением истории с поджогом водонасосной станции за 150 метров от границы с Приднестровьем в селе Граденицы, которую подожгли в конце прошлой недели.

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«Судя по всему. версия с диверсией совершенно развалилась, поскольку вчера мне сообщили что после поджога насосной станции начались угрозы и запугивания персонала на агропредприятии, которое принадлежит тому самому облдепутату Разумову, после чего с предприятия уволилось 3 агронома. А вчера начали поджигать поля с урожаем», - написал активист.

Он отмечает, что то, что происходит - все больше нарастающий конфликт негативно скажется не только для всего региона, но и для Украины.

Активист утверждает, что «местный криминальный авторитет Ляма, которого крышует московский патриархат, почувствовав свою безнаказанность, продолжает устраивать фаер-шоу на границе с ПМР».

В полиции этот инцидент пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Одесской области неизвестные вооруженные люди подожгли водонасосную станцию, расположенную возле украинско-молдавской границы. Сообщалось, что ночью, в селе Граденицы, 150 м от границы с непризнанным Приднестровьем, группа вооруженных автоматами лиц ворвались на водонасосную станцию и подожгла ее.