Появились подробности пожара на АЗС под Киевом, виновником которого оказался горе-водитель (видео)

После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения.

После ночного взрыва на АЗС на Житомирской трассе заправка закрыта. Лишь чудом обошлось без жертв.

Сейчас мастера разбирают часть конструкции, которая была сорвана и обгорела во время взрыва. Весь комплекс обгорел, передает ТСН.

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Это произошло около полуночи, когда у работников происходила пересменка. Клиент, который приехал заправиться, отказался от услуг работника заправки, заказал 10 литров бензина, а потом забыл вытащить пистолет и поехал, что привело к повреждению колонки и взрыву.

"Колонка многофункциональная. Произошла утечка газа. Клиент отказался от услуг помощника оператора. Тот подошел, предложил стандартный пакет услуг: мойка окон и т.д. Но мужчина был категорически против помощи "пистолетчика", - говорит руководитель АЗС.

После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения. Полностью потушить огонь удалось за 11 минут. Также работники АЗС быстро перекрыли доступ к резервуарам и этим предотвратили масштабный взрыв.

Полиция уже рассматривает дело и говорит, что наказать могут как клиента, так и работников заправки за несоблюдение противопожарной безопасности.