Появились подробности пожара на АЗС под Киевом, виновником которого оказался горе-водитель (видео)
После ночного взрыва на АЗС на Житомирской трассе заправка закрыта. Лишь чудом обошлось без жертв.
Сейчас мастера разбирают часть конструкции, которая была сорвана и обгорела во время взрыва. Весь комплекс обгорел, передает ТСН.
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Это произошло около полуночи, когда у работников происходила пересменка. Клиент, который приехал заправиться, отказался от услуг работника заправки, заказал 10 литров бензина, а потом забыл вытащить пистолет и поехал, что привело к повреждению колонки и взрыву.
"Колонка многофункциональная. Произошла утечка газа. Клиент отказался от услуг помощника оператора. Тот подошел, предложил стандартный пакет услуг: мойка окон и т.д. Но мужчина был категорически против помощи "пистолетчика", - говорит руководитель АЗС.
После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения. Полностью потушить огонь удалось за 11 минут. Также работники АЗС быстро перекрыли доступ к резервуарам и этим предотвратили масштабный взрыв.
Полиция уже рассматривает дело и говорит, что наказать могут как клиента, так и работников заправки за несоблюдение противопожарной безопасности.