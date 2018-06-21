Стала известна причина пожара на АЗС под Киевом (видео)

10:34, 21 июня 2018
Происшествия
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Стала известна причина пожара на АЗС под Киевом / Скриншот

Он вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить его и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Затем, как сообщает пресс-служба "БРСМ-Нафты", произошло возгорание, после которого загорелось оборудование. 

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Отмечается, что благодаря установленной противопожарной системе огонь был потушен в течение 11 минут.

"Виновник скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня на Житомирской трассе в селе Гуривщина под Киевом возник пожар на АЗС "БРСМ".

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Теги: #Киев#пожар#видео#АЗС