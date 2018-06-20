Стрельба с участием пограничников на Буковине: полиция начала расследование

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

По факту нападения на работников отдела пограничной службы «Красноильск» зарегистрировано уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, которая осуществляет руководство в данном производстве.

"По данному факту Сторожинецким отделом полиции ГУ НП в Черновицкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на наряд. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.