Стрельба с участием пограничников на Буковине: полиция начала расследование

21:24, 20 июня 2018
Происшествия
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По факту нападения на черновицких пограничников открыли уголовное производство / скриншот

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, которая осуществляет руководство в данном производстве.

"По данному факту Сторожинецким отделом полиции ГУ НП в Черновицкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на наряд. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.

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Теги: #стрельба#пограничники#Буковина