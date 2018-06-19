На Буковине пограничники применили оружие из-за нападения около 20 неизвестных, один ранен

Раненого доставили в больницу и оказали ему первичную медицинскую помощь.

В Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на пограничный наряд.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям.

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"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников был ранен. Его доставили в больницу и оказали первичную медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, 18 июня подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы за просьбу дать меню на украинском.

Позже ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявил, что компания вместе с подполковником ГПСУ, которому охранники лаунж-бара в Мариуполе сломали челюсть, якобы сама спровоцировала конфликт.