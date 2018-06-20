На Буковине пограничники со стрельбой останавливали контрабандистов

Злоумышленники испугались выстрелов и скрылись, оставив 20 ящиков сигарет.

В Сторожинецком районе Черновицкой области пограничники открыли огонь, чтобы остановить группу контрабандистов, которые пытались незаконно перевезти через границу табачные изделия.

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Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, задержать злоумышленников не удалось. Они испугались выстрелов и скрылись, оставив 20 ящиков цигарок.

"За 100 м от линии границы, пришлось останавливать с предупредительным выстрелом вверх другую группу лиц с пакетами. Убегая от пограничников, контрабандисты оставили 20 ящиков сигарет. Еще 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда задержали позже, на другом направлении. Сейчас продолжаются поиски правонарушителей. Сигареты доставлены в отдел пограничной службы. Планируется передача товара в ГФС", - говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на наряд. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.