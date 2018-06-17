В потолке поезда, следовавшего в Польшу, нашли 8 чемоданов с сигаретами (фото)

20:48, 17 июня 2018
Происшествия
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В потолке поезда, следовавшего в Польшу, нашли 8 чемоданов с сигаретами / фото dpsu.gov.ua

Восемь больших чемоданов с более чем шестою тысячами пачек сигарет обнаружили сегодня пограничники Львовского отряда на границе с Польшей.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что товар погранично-таможенная группа нашла в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда «Киев-Перемышль».

фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua

Владельцы чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружены не были. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам ГФС.

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Теги: #Польша#Львов#контрабанда#сигареты