В потолке поезда, следовавшего в Польшу, нашли 8 чемоданов с сигаретами (фото)

Товар пограничники нашли в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда «Киев-Перемышль».

Восемь больших чемоданов с более чем шестою тысячами пачек сигарет обнаружили сегодня пограничники Львовского отряда на границе с Польшей.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что товар погранично-таможенная группа нашла в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда «Киев-Перемышль».

Владельцы чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружены не были. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам ГФС.