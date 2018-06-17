В потолке поезда, следовавшего в Польшу, нашли 8 чемоданов с сигаретами (фото)
20:48, 17 июня 2018Происшествия
248 0
Товар пограничники нашли в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда «Киев-Перемышль».
В потолке поезда, следовавшего в Польшу, нашли 8 чемоданов с сигаретами / фото dpsu.gov.ua
Восемь больших чемоданов с более чем шестою тысячами пачек сигарет обнаружили сегодня пограничники Львовского отряда на границе с Польшей.
Читайте такжеВ Одессе уничтожена крупная партия контрабандных сигарет
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что товар погранично-таможенная группа нашла в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда «Киев-Перемышль».
фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua
Владельцы чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружены не были. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам ГФС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter