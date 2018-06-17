В Киеве пассажирский поезд переехал двух людей возле ТРЦ

Люди перебегали через пути прямо перед поездом.

В Киеве на улице Гринченко пассажирский поезд сбил на смерть двух людей возле ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ЧП в Киеве за Оушеном: поезд насмерть сбил двух человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно. Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Колеи в потеках крови", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Информатор" уточняет, что погибшими являются мужчина и женщина.

По словам машиниста поезда, следовавшего по маршруту Хмельницкий — Лисичанск, было очень темно, и он не заметил пешеходов, затормозил лишь в последний момент, но избежать трагедии не удалось.

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По предварительным данным, люди пытались перебежать через пути прямо перед поездом.

Напомним, ранее в Киеве сняли на видео подростков-экстремалов, которые прыгнули прямо под вагон метро. Из-за них произошел сбой в движении метро.