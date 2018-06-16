В киевском метро двое подростков прыгнули под поезд (видео)

Они легли между рельсами за несколько секунд до прибытия поезда на платформу.

На одной из станций киевского метрополитена двое подростков-экстрималов прыгнули под поезд. Они легли между рельсами за несколько секунд до прибытия поезда на платформу.

Как сообщают в сообществе dtp.kiev.ua на Facebook, в результате действий молодых людей поезд совершил экстренную остановку, из-за чего произошел сбой в движении транспорта.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в киевском метро были замечены молодые люди, которые катались на крыше вагона метро, подвергая свою жизнь огромному риску.