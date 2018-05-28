Молодые и глупые: в Киеве подростки-зацеперы катались на крыше вагона метро (видео)

13:03, 28 мая 2018
Происшествия
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Киевские "экстремалы" катались на крыше метро / Скриншот - Facebook - Киев оперативный

Видео с «развлечением» зацеперов опубликовано на странице проекта "Киев оперативный" в Facebook.

Напомним, в прошлом году в Киевском метро на перегоне "Левобережная" – "Дарница" погиб зацепер, который также находился на крыше поезда. В Киевском метрополитене пассажиров призвали не нарушать правил поведения в метро и ценить свою жизнь.

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Теги: #метро#Киев