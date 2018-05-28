Молодые и глупые: в Киеве подростки-зацеперы катались на крыше вагона метро (видео)

В прошлом году подобное развлечение унесло в киевском метро жизнь человека.

В киевском метро были замечены молодые люди, которые катались на крыше вагона метро, подвергая свою жизнь огромному риску.

Видео с «развлечением» зацеперов опубликовано на странице проекта "Киев оперативный" в Facebook.

Напомним, в прошлом году в Киевском метро на перегоне "Левобережная" – "Дарница" погиб зацепер, который также находился на крыше поезда. В Киевском метрополитене пассажиров призвали не нарушать правил поведения в метро и ценить свою жизнь.