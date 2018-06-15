Под Львовом фура влетела в легковушку: пострадали три человека

Двух водителей, а также пассажир «Фиата», 50-летнего жителя Яворивского района, с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Под Львовом фура влетела в легковой автомобиль, в результате чего пострадали три человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 июня, около 8:20 на автодороге Львов-Краковец в селе Кожичи, Яворивского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины.

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Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «МАН 18-403», 19-летний львовянин, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фиат Скудо» под управлением 26-летнего жителя Яворивского района.

Двух водителей, а также пассажир «Фиата», 50-летнего жителя Яворивского района, с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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