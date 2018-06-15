В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем, машину остановил учитель

В автобусе находилось 25 детей.

В Киеве около Южного вокзала водитель скончался прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes, в котором в этот момент находились дети.

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым, сообщает "Информатор".

"Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.

Прохожие остановили проезжающий мимо автомобиль полиции и вызвали скорую. Медики констатировали смерть мужчины, на вид ему около 50 лет.

Как сообщал УНИАН, в мае на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве на ходу умер водитель автобуса. Перед смертью мужчина успел остановить автобус на дороге, не врезавшись в припаркованные автомобили.