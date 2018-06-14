Взрыв в Киеве: двух детей прооперировали, один ребенок находится в коме (видео)

Больше всего в результате взрыва пострадал самый младший из детей - 5-летний Павел - он сейчас находится в хирургическом отделении на операции.

Родители детей, пострадавших в результате взрыва в автомобиле в Святошинском районе столицы, рассказали о состоянии здоровья малышей.

Больше всего в результате взрыва пострадал самый младший из детей - 5-летний Павел - он сейчас находится в хирургическом отделении на операции, говорится в сюжете ТСН.

Также оперируют одну из трех пострадавших девочек, у нее повреждена шея. Другие две девочки пострадали меньше, но все равно находятся под наблюдением медиков.

Дядя одной из пострадавших рассказал журналистам, что, по словам девочки, в заброшенной Волге дети нашли коробку, похожую на чайную. Когда они ее открыли, увидели там веревочку. В момент, когда 5-летний Павлик дернул за нее, раздался взрыв.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что один ребенок находится в коме.

"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала Супрун в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской произошел взрыв в автомобиле "Волга", припаркованном во дворе. В результате взрыва пострадало четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.