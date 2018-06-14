В Киеве взорвался автомобиль, пострадали четверо детей (фото)
17:58, 14 июня 2018Происшествия
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На месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.
В Киеве взорвался автомобиль / фото Киев оперативный
В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской взорвался автомобиль Волга, припаркованный во дворе.
Об этом сообщил первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, пострадало четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.
«Все четверо детей госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано», – отметил Вячеслав Аброськин.
На месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.
В результате взрыва авто в Киеве пострадало 4 человек / фото Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, 10 июня в ночном клубе «Луна» в Сумах взорвалась граната, в результате чего пострадали 8 человек.
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