В Киеве взорвался автомобиль, пострадали четверо детей (фото)

17:58, 14 июня 2018
Происшествия
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В Киеве взорвался автомобиль / фото Киев оперативный

Об этом сообщил первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, пострадало четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

«Все четверо детей госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано», – отметил Вячеслав Аброськин.

На месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

В результате взрыва авто в Киеве пострадало 4 человек / фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, 10 июня в ночном клубе «Луна» в Сумах взорвалась граната, в результате чего пострадали 8 человек.

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Теги: #Киев#взрыв#взрыв авто