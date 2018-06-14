В Киеве взорвался автомобиль, пострадали четверо детей (фото)

На месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской взорвался автомобиль Волга, припаркованный во дворе.

Об этом сообщил первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, пострадало четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

«Все четверо детей госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано», – отметил Вячеслав Аброськин.

На месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в ночном клубе «Луна» в Сумах взорвалась граната, в результате чего пострадали 8 человек.