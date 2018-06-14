На Одесчине неизвестные в масках ворвались в дом директора детдома, избив и ограбив пожилых супругов

Преступники 5 часов издевались над директором детдома и ее мужем. Обоих пожилых людей госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Одесской области неизвестные злоумышленники в масках совершили разбойное нападение на квартиру директора Белгород-Днестровского детского дома. В результате нападения пожилые супруги (директор детдома и ее муж) были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 6.00 в полицию поступило сообщение о том, что четверо неизвестных взломали оконные решетки и проникли в дом жителей села Каролино-Бугаз Овидиопольского района.

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«Злоумышленники связали и избили хозяев. После чего похитили деньги и скрылись с места происшествия. Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали», - сообщили в главном управлении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению злоумышленников и привлечению их к ответственности.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Как сообщил представитель Одесской ОГА, разбойное нападение совершено на директора Белгород-Днестровского детского дома Ольгу Форнальчук и ее мужа.

«Это ужасная трагедия, преступление и 5 часов издевательств над двумя пожилыми людьми. Оба в тяжелом состоянии», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в селе Сигнал Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Кроме того, душили его и заставляли копать себе могилу.