На Львовщине погиб 10-летний мальчик из-за удара током

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых ребенок получил смертельное поражение током.

В городе Дрогобыч Львовской области в результате поражения электрическим током погиб 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 13 июня, около 17.30, в полицию поступила информация от медиков о том, что в Дрогобыче от поражения током погиб 10-летний мальчик.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас все обстоятельства, при которых ребенок получил смертельное поражение током, устанавливаются.

Ранее под Днепром шестилетняя девочка погибла от прикосновения к железной лестнице под напряжением.