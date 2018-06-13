На Львовщине погиб 10-летний мальчик из-за удара током
18:56, 13 июня 2018Происшествия
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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых ребенок получил смертельное поражение током.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа / фото УНИАН
В городе Дрогобыч Львовской области в результате поражения электрическим током погиб 10-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 13 июня, около 17.30, в полицию поступила информация от медиков о том, что в Дрогобыче от поражения током погиб 10-летний мальчик.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас все обстоятельства, при которых ребенок получил смертельное поражение током, устанавливаются.
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