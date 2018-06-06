Под Днепром шестилетняя девочка погибла от прикосновения к железной лестнице под током

По информации «ДТЭК Днепровские электросети», причиной инцидента стала неисправная проводка.

В поселке Подгородное (Днепропетровская область) шестилетний ребенок получил смертельный удар электротоком, коснувшись Коснувшись металлических конструкций лестницы в доме.

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Как сообщает пресс-служба предприятия "ДТЭК Днепровские электросети", причиной инцидента стала неисправная проводка.

«Девочка 2012 года рождения бригадой скорой помощи была доставлена в 6-ю городскую больницу, где вскоре скончалась. В настоящий момент Нацполиция и прокуратура проводят расследование причин этого инцидента», – говорится в сообщении.

В связи с трагическим происшествием предприятие обратилось к жителям области с призывом соблюдать правила электробезопасности.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева в результате падения из окна 12 этажа погиб 4-летний мальчик.