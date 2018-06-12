"Очнулся в луже крови": в Киеве возле вокзала цыгане разбили голову 16-летнему парню

Скорую помощь подростку вызвали прохожие, в больнице пострадавшему наложили семь швов.

В Киеве группа цыган недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить.

Об этом рассказала мать пострадавшего Юлия Попова на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел

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"Вчера вечером,мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала -Ультрамарин. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал,потерял сознание. Очнулся в луже крови,- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает - "Ты тоже с ними?" - "Вызовите скорую" - попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове", - говорится в сообщении.

Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице пострадавшему наложили семь швов.

Отметим, что в понедельник утром в КП ШЕУ Соломенского района пожаловались на то, что территорию для отдыха на Южном железнодорожном вокзале Киева "приватизировала" группа ромов.

"После себя они постоянно оставляют грязь, мусор и прочие продукты жизнедеятельности. Справлять естественную нужду им удобно в подземном пешеходном переходе", - сообщили в коммунальном предприятии на странице в Facebook.

Ранее УНИАН сообщал, что "Национальные дружины" разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве.