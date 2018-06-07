"Нацдружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке (видео)

Ранее в сети появилась информация, что ромы оккупировали часть Голосеевского парка. "Нацдружины" решили устроить там "толоку".

"Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.

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Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook. На записи видно, как члены "Нацдружин" ломают построенные из дерева жилища.

"Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от "мусора", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Национальные дружины" заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые разбили там лагерь. "Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", - говорилось в сообщении.