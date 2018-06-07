"Нацдружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке (видео)

18:34, 07 июня 2018
Общество
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&quot;Нацдружины&quot; устроили &quot;субботник&quot; в Голосеевском парке / Скриншот

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Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook. На записи видно, как члены "Нацдружин" ломают построенные из дерева жилища.

"Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от "мусора", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Национальные дружины" заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые разбили там лагерь. "Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", - говорилось в сообщении.

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Теги: #Киев#Национальные дружины#ромы