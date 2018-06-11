В Харькове ранее судимый за педофилию мужчина двое суток удерживал и растлевал 9-летнюю девочку

Мать ребенка из бедной семьи знала, что мужчина проявляет к дочке заботу, покупает ей еду.

Задержанного подозревают в незаконном лишении свободы и развращении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении в преступлениях по статьям 156 (развращение несовершеннолетних) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

9-летняя потерпевшая родом из бедной семьи. Мужчина установил с ней контакт с помощью угощений. Однажды пригласил ее к себе в гости: посмотреть мультфильмы и поиграть в компьютерные игры. Дома злоумышленник растлевал девочку.

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«Мать ребенка знала, что мужчина проявляет к дочке заботу, покупает ей еду. О том, как себя ведет мужчина относительно девочки, женщина не знала. Сейчас ребенок в нормальном состоянии», - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Ольга Дутова.

На следующий день злоумышленник отвел девочку на работу в котельную, где работал мастером. Он закрыл девочку в подсобке, чтобы она не ушла домой и ничего не рассказала.

Был ли это единичный случай в отношении 9-летней девочки, сейчас устанавливает досудебное следствие.

Подозреваемый уже был судим ранее за развращение несовершеннолетних. Максимально мужчине может грозить до 8 лет за решеткой.

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