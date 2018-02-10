На Житомирщине задержали педофила, который два года насиловал своего сына и сына сожительницы

11:47, 10 февраля 2018
Происшествия
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Фото Нацполіції

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"Задержали 9 февраля в одном из районов 30-летнего урода, который насиловал на протяжении двух лет своего сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р. Разоблачили подонка только благодаря внимательности и неравнодушию человека, который заподозрил неладное и обратился в полицию. Этот, трудно подобрать слова, как его назвать, извращенец, задержан и мы ходатайствуем о его содержания под стражей", - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его данным, сейчас дети находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Расследование уголовного производства в отношении злоумышленника продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области задержали педофила, который трое суток голый прятался в кукурузе.

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