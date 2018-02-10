На Житомирщине задержали педофила, который два года насиловал своего сына и сына сожительницы

"Разоблачили подонка только благодаря внимательности и неравнодушии человека, который заподозрил неладное", - рассказали в полиции.

На Житомирщине задержали педофила, который насиловал на протяжении двух лет двух мальчиков. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, мужчину задержали 9 февраля.

Читайте такжеЗадержанный в Киеве австрийский педофил оказался двукратным олимпийским чемпионом

"Задержали 9 февраля в одном из районов 30-летнего урода, который насиловал на протяжении двух лет своего сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р. Разоблачили подонка только благодаря внимательности и неравнодушию человека, который заподозрил неладное и обратился в полицию. Этот, трудно подобрать слова, как его назвать, извращенец, задержан и мы ходатайствуем о его содержания под стражей", - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его данным, сейчас дети находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Расследование уголовного производства в отношении злоумышленника продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области задержали педофила, который трое суток голый прятался в кукурузе.