В Каменец-Подольском мужчину придавило железобетонной плитой

12:41, 11 июня 2018
Происшествия
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На Хмельнитчине спасатели помогли мужчине, на которого упала бетонная плита / ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, сообщение о пострадавшем спасатели получили вечером 10 июня. По прибытию на место (улица Грушевского) бойцы Службы спасения немедленно начали спасательную операцию.

С помощью пневмоподушки спасатели приподняли плиту и осторожно достали 55-летнего мужчину. Пострадавшего сразу передали работникам экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области бетонная стена возле подъезда многоэтажки упала на четырех детей.

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Теги: #ГСЧС#Хмельнитчина