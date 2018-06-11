В Каменец-Подольском мужчину придавило железобетонной плитой

Пострадавшего извлекли из-под плиты с помощью пневмоподушки.

В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) сотрудники ГСЧС спасли мужчину, которого придавило железобетонной плитой.

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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, сообщение о пострадавшем спасатели получили вечером 10 июня. По прибытию на место (улица Грушевского) бойцы Службы спасения немедленно начали спасательную операцию.

С помощью пневмоподушки спасатели приподняли плиту и осторожно достали 55-летнего мужчину. Пострадавшего сразу передали работникам экстренной медицинской помощи.

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