В Каменец-Подольском мужчину придавило железобетонной плитой
12:41, 11 июня 2018Происшествия
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Пострадавшего извлекли из-под плиты с помощью пневмоподушки.
На Хмельнитчине спасатели помогли мужчине, на которого упала бетонная плита / ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области
В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) сотрудники ГСЧС спасли мужчину, которого придавило железобетонной плитой.
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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, сообщение о пострадавшем спасатели получили вечером 10 июня. По прибытию на место (улица Грушевского) бойцы Службы спасения немедленно начали спасательную операцию.
С помощью пневмоподушки спасатели приподняли плиту и осторожно достали 55-летнего мужчину. Пострадавшего сразу передали работникам экстренной медицинской помощи.
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