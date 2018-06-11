В Ивано-Франковской области сгорела деревянная церковь, построенная почти 100 лет назад (фото)

Горело здание церкви Преображения Господня УПЦ Киевского патриархата, построенное в 1921 году.

В Ивано-Франковской области сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь.

Как сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, информацию о пожаре в селе Новица Калушского района спасатели получили ночью.

Горело здание церкви Преображения Господня УПЦ Киевского патриархата, построенное в 1921 году (церковь деревянная, памятник градостроительства и архитектуры местного значения).

К тушению пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек. Никто из людей не пострадал.

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Пожарным удалось предотвратить возгорание одного вспомогательного здания возле церкви, одной колокольни и 5 расположенных вблизи жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви общей площадью 250 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели призывают граждан не провоцировать пожар в природных экосистемах. Только с начала года возникло более 16 тысяч пожаров в лесах на торфяниках и свалках.