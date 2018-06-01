Дело Бабченко: прокуроры опровергают слова подозреваемого в его сотрудничестве с контрразведкой

По словам прокурора Кравченко, он проверил эту информацию после заявления подозреваемого.

Подозреваемый в организации заказного убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве Борис Герман не сотрудничал с контрразведкой и не является сотрудником Службы безопасности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда города Киева, во время которого подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ", - заявил он.

По словам прокурора, он проверил эту информацию после заявления подозреваемого в ходе судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-германского СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

В свою очередь, подозреваемый заявил, что о том, что убийство будет ненастоящим, он знал и организация этого инсценированного убийства проходила в рамках сотрудничества с контрразведкой.