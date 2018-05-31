Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в организации "убийства" Бабченко

Шевченковский районный суд Киева постановил взять подозреваемому в организации “убийства” под арест сроком на 60 дней без права залога.

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее решение принял суд в четверг.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.

Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно имя мужчины которого задержали по подозрению в подготовке покушения на убийство. Им оказался Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

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Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления.

Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины. Германа задержали 30 мая. Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.