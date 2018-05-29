В Житомирской области автомобиль съехал в реку и "утопил" водителя

18:20, 29 мая 2018
Происшествия
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На Житомирщине авто утонуло в реке / фото zt-rada.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области. Правоохранители выяснили, что ночью 27 мая автомобиль, на котором несколько мужчин приехали на рыбалку, тронулся с места парковки и покатился к воде.

"В этот момент в салоне транспортного средства находился его водитель, который спал. Вероятно, что транспортное средство тронулось с места от непроизвольных действий 50-летнего мужчины, который находился на водительском сидении. К сожалению, тот не проснулся и ушел под воду вместе с машиной", - говорится в сообщении полиции.

Авто удалось извлечь из воды за несколько часов, однако спасти жизнь мужчине было уже невозможно.

Сейчас полиция начала расследование инцидента. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Черновцах в реке Прут утонул студент из Индии.

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Теги: #Житомир#Житомирщина