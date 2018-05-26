Покушение на активиста Стерненко в Одессе: полиция озвучила четыре версии (видео)

По факту инцидента возбуждено несколько уголовных производств.

В Одессе накануне произошло покушение на жизнь бывшего руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Тот отбился от двух нападавших, причем одного ударил ножом в живот, а другого ранил и обратил в бегство, говорится в сюжете ТСН.

29-летний мужчина с татуировкой десантника умер через несколько минут прямо на глазах зрителей прямой трансляции, которую раненый в руку Стерненко вел в соцсети Facebook. Видеозапись этого события уже удалили из соцсетей из-за шокирующей жестокости кадров ранений.

По неофициальной информации, погиб бывший военный, который служил в 25-й воздушно-десантной бригаде. Ему было 29 лет. Раненого сообщника задержала полиция. "Он дает показания, сотрудничает со следствием. Но доверять его показаниям или не доверять у правоохранителей оснований особых нет", - заявил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

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У полиции есть четыре основные версии причин покушения – это общественная деятельность Стерненко, бытовой конфликт, ограбление или заказное преступление. Сам экс-лидер одесского "Правого сектора" говорит, что конфликта или попыток ограбления не было, а мужчины напали на него молча и неожиданно. "Я увидел, что кто-то из них машет в мою сторону ножом. Я успел выставить левую руку навстречу, перехватить, отобрать и применить против нападавших, после этого они начали убегать", - пояснил Стерненко.

Во время самой трансляции с места событий Стерненко говорил, что нож принадлежит ему. Несогласованность в словах активист теперь объясняет шоковым состоянием. "Я даже не помню, что я говорил на стриме", - утверждает он. Сразу после нападения девушка Стерненко вызвала скорую, медики же сообщили в полицию. Правоохранители опоздали, потому что поехали по другому адресу, и винят прохожих и врачей, которые начали оказывать помощь Стерненко, а не умирающему.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства, достаточно неординарная ситуация – это оставление лица в беспомощном состоянии, что привело к его гибели. Это касается случайных прохожих, также касается, в первую очередь, экипажа кареты скорой помощи", - пояснил Форостяк.

Друзья Стерненко убеждены, что эта смерть на совести копов, ведь нападение на активиста не первое и он уже просил полицию предоставить ему охрану, но те отказались. "Это уже третье нападение на нас. Сергей просил, ходатайствовал о предоставлении государственной охраны, но, к сожалению, сотрудники полиции нам этого не обеспечили", - говорит Наталья Усатенко.

"У нас также забрали травматическое оружие, и теперь вы понимаете – нам ничего не остается, как другими подручными средствами себя защищать", - утверждает общественный активист Тодор Пановский.

В полиции объясняют, что предыдущие нападения на Стерненко раскрыты, а значит ему уже ничего не угрожало. Связь последней драки с предыдущими покушениями правоохранители отрицают, а по факту событий открыли три уголовных производства – за умышленное телесное повреждение, покушение на убийство и умышленное убийство. О подозрении пока никому не объявляли – следователи еще опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения.